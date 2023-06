Liberato lo chef italiano in Ecuador | si era temuto il peggio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) dopo il ritrovamento del corpo sfigurato di un uomo Panfilo Colonico, lorapito in, è statoe si troverebbe in buone condizioni. Nella giornata di ieri, 28 giugno, si erano ricorse leri notizie, come quella del ritrovamento in fossato del corpo fatto a pezzi di un uomo e si erache fosse proprio l’. Invece, poche ore dopo è giunta la notizia della sua liberazione. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie giornalistiche, la polizia locale ha comunicato l’arrestato di una persona: si tratterebbe di uno dei due sequestratori di Colonico, identificato attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza che avevano registrato il blitz dei finti poliziotti. Leggi anche: Giallo sulla scomparsa di Panfilo ...