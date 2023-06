Liberato lo chef abruzzese sequestrato in Ecuador | Sto bene

"Grazie a Dio ieri sera mi hannoda questo sequestro, sto bene. Sono libero, grazie all'aiuto della polizia". Sono le prime parole di Panfilo Colonico,sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una ...È durato cinque giorni il sequestro di Panfilo Colonico, losulmonese di 49 anni,alle 21.30 ora locale (4.30 italiane) in Ecuador , dove era stato portato via, dal suo ristorante 'Il Sabore mio' a Guayaquil, da un commando di finti poliziotti ...È durato cinque giorni il sequestro di Panfilo Colonico, losulmonese di 49 anni,alle 21.30 ora locale (4.30 italiane) in Ecuador, dove era stato portato via, dal suo ristorante 'Il Sabore mio' a Guayaquil, da un commando di finti poliziotti ...

Liberato lo chef di Sulmona rapito in Ecuador: "Sto bene" Sky Tg24

'Grazie a Dio ieri sera mi hanno liberato da questo sequestro, sto bene. Sono libero, grazie all'aiuto della polizia'. Sono le prime parole ...Panfilo Colonico, 49 anni di Sulmona è tornato al ristorante in taxi, poi è stato ascoltato dalla polizia È durato cinque giorni il sequestro di Panfilo Colonico, lo chef sulmonese di 49 anni, liberat ...