(Di giovedì 29 giugno 2023) Nel suo libro Curious facts in the history of insects, Frank Cowan racconta una storia, forse leggendaria, su come si sceglievano i sindaci nella città medievale svedese di Hurdenburg. I candidati poggiavano il mento su un tavolo, con la barba... Leggi

... sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loreno, in tempi più recenti, Anna Valle e Miriam. L'evento, organizzato dalla Delta Events - agenzia esclusivista del ...... insieme a una variegata coalizione, raccolgono 800 mila firme per una legge sull'aborto, l'allora Presidente della Repubblica Giovanninel maggio del 1976 scioglie le camere. Nella storia ...Il quartiere San Giusto, a monte e a valle di corso Gaetano Scarpello, è delimitato dall'ex strada ferrata, oggi denominata via PapaII. Tra le cause dei fenomeni di dissesto la mancata ...

Oroscopo Rob Brezsny Leone 29 giugno/5 luglio 2023 Internazionale

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...Femminista, ruspante, libera: l’attrice americana ha scritto pagine importanti della storia del cinema ed è l’unica ad aver vinto quattro premi Oscar come migliore attrice ...