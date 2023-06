Leicester | per Vardy arriva un'altra offerta | ecco da chi

...terzino 27enne belga ex Atalanta in questa stagione è retrocesso con il suoCity e la società inglese non diciamo che abbia bisogno di monetizzare ma lascerebbe partire il suo giocatore...Il giocatore arriva dalcirca 40 milioni di euro. Battuta la concorrenza del Newcastle. 2023 - 06 - 29 13:11:43 Arsenal, ufficiale Havertz Kai Havertz è un nuovo calciatore dell'Arsenal.Gli altri colpi più onerosi fino a questo punto sono: Ruben Neves , passato dal Wolverhampton all' Al - Hilal55 milioni; James Maddison , arrivato al Tottenham46 milioni dal; e ...

Maddison al Tottenham, Winks al Leicester: l'ex Samp si trasferisce per 13 milioni di euro TUTTO mercato WEB

James Maddison has revealed a conversation with Ange Postecoglou over seeing a “different Tottenham team” convinced him to move to the club.Tottenham Hotspur midfielder James Maddison reveals that Ange Postecoglou has told him to expect a "completely different" Spurs team for the 2023-24 season. The 26-year-old was officially unveiled as ...