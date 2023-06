Lei mi vuole sfidare | ma | il ministro ucraino travolge Travaglio dalla Gruber

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ildegli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ospite di Lillia Otto e Mezzo. Il titolare della diplomazia di Kiev risponde ad alcune domande che Lucio Caracciolo e Marcogli sottopongono. Una domanda su tutte è quella che riguarda la durata della guerra, un interrogativo che arriva dallo studio a cui Kuleba risponde così: "Vi voglio dire una cosa, voglio che lo sappiano tutti gli italiani. Abbiamo fatto un sondaggio in Ucraina e abbiamo chiesto 'per quanto tempo siete disposti a combattere per difendere l'Ucraina?', la risposta è stata chiara. Il 58 per cento degli ucraini è disposto ad attendere anni prima di mollare le armi". Parole molto chiare che ribadiscono la strenua resistenza del popolonella guerra contro l'invasione della Russia. Poi la domanda di ...

fare una cosa apocalittica per chiudere la sua carriera' le parole con tono ironico captate ... sa Non mente solo davanti alla Corte d'assise, perchéè stata intercettata, la Bonini l'11 ...Tra chi "Starà scrivendo un poema,scrivere le sue memoriefare una cosa apocalittica ... che fino ad allorastessa aveva confermato: non era a Rimini ma in stazione a Bologna, in ...è Romina Mearelli , referente Plastic Free , una degli organizzatori degli oltre 50 clean up di ...la tua stessa idea di mondo è poi così si creano tante nuove amicizie! Consigli per chi per...

Temptation Island 2023, retroscena su Isabella e Manu: «Lei vuole la tv, fuori ha un “amico speciale”». Ecco l ilmessaggero.it

Lo conferma anche il nostro Fabrizio Romano ... E’ molto importante sapere che non succederà niente oggi o domani: ci vuole tempo, bisogna essere pazienti. Romelu però vuole l’Inter e ha detto no ai ...La Juventus vuole ripartire da Cristiano Giuntoli, ma De Laurentiis non ha ancora liberato il suo direttore sportivo. Spunta una «scadenza» ...