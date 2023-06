Le sorprese della stagione delle Coppe Europee 2023

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laè stata una sessione ricca di, tra cui la vittoria del West Ham dopo l’ultimo successo alla Coppadel 1964/65 e le squadre azzurre arrivate alle tre finali. Le previsioni e i pronostici di iniziosono stati in parte confermati, ma non sono mancati risvolti inaspettati. I risultati sorprendentiLa finaleChampions Leagueè stata una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Il Real Madrid ha vinto la partita con un gol segnato da Rodri al 68? minuto, regalando al club la sua ...

... Garth Ennis , Don Rosa e Jim Lee , che animeranno lo spazio di oltre 1000 metri quadri dell'ex Cavallerizza nei giornirassegna da mercoledì 1 a domenica 5 novembre. 'E lenon ...... un grande evento TOEI Animation, con moltee contenuti dallo storico studio di animazione;... l'incontro con Jonathan Stroud al festival con il secondo volumesaga Scarlett & Browne: La ...... pari a metàdistanza che c'è tra la Terra e il nostro sole ; i ricercatori hanno avanzato ... l'Universo continua a riservarci

“Avanti Marino!” sull’ex ostello: “Le sorprese della Giunta Cecchi non finiscono mai!” CastelliNotizie.it

L’alcolock blocca l’accensione del veicolo se si viene trovati con un tasso alcolemico superiore al consentito.Si apre con un en plein l'avventura in canoa slalom della Nazionale italiana. Al Kolna Sports Centre sono andate in onda le prime batterie del kayak maschile, con i tre azzurri al via tutti dentro la ...