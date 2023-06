Le rate del Pnrr non arrivano. E Fitto corre a Bruxelles per trattare con Gentiloni

L'Imu è pagabile in due, una a titolo di acconto entro il 16 giugno, e l'altra, a saldo, da ...di errori o mancato versamento È possibile pagare sanzioni di entità minore se ci si accorge...... il cui versamento sia frazionato in un numero definito diqualora la corresponsionepredetto importo escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico ". La ...Tuttavia il chip più potente ne aumenta l'efficienza13%. A grande richiesta è stato anche ... è sempre un AMOLED da 5,9 pollici e 1080x2400px, potenziato però con un refreshdi 144Hz . Detto ...

Mutui, perché da luglio le rate a tasso variabile potrebbero costare fino al 70% in più Sky Tg24

La terza rata rischia di slittare a settembre e la quarta nel 2024. Così il Tesoro si troverebbe di fronte a un bivio: recuperare i 16 miliardi mancanti con ...Ultimi giorni per la rottamazione quater delle cartelle esattoriali, la Definizione agevolata per versare i «debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022». Quali debiti sono ...