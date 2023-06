Le parole della mamma di Michelle Causo Smentita l’ipotesi della relazione sentimentale

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il 17enne accusato di aver commesso il femminicidio diMariaè stato arrestato e interrogato tutta la notte dalla Squadra mobile guidata da Stefano Pignoretti e dal pmprocura dei minori. Il prossimo 3 luglio si terrà l’interrogatorio davanti al gip del Tribunale per i minori di Roma. La vittima (coetanea del killer) è stata uccisa a coltellate e poi trovata senza vita nella giornata di ieri, 28 giugno 2023, avvolta in un sacco dell’immondizia in via Stefano Borgia 28, nel quartiere di Primavalle (Roma). “Me l’ha massacrata, voglio giustizia”, queste lepronunciate dalla madre die riportate da La Repubblica, mentre stava rientrando a casa accompagnata da altre tre persone. Secondo la testimonianza di una vicina, inoltre, la ...

"Me l'ha massacrata, voglio giustizia". Sono lemadre di Michelle Maria Causo , la 17enne giovane uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita, avvolta in un sacco e in un carrellospesa nel quartiere di Primavalle, a ...In altre, non c'è un modo migliore, e più conveniente, per portarsi a casa la nuova ... l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA - cuore pulsanteGeForce RTX 4060 - offre uno straordinario ...Queste ledi Silvia Totaro, Sustainability and SHE Manager presso Nespresso Italiana, a marginevisita guidata organizzata da Nespresso presso il centro di riciclo Garm di Gavardo BS, ...

Le parole della Natura Focus Junior

LA XXIX edizione del Velista dell’Anno FIV, organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela ...Lo evidenzia uno studio delle Università di Copenaghen e Lund che invita a organizzare l'agenzia dell'Onu in modo migliore e ad assegnarle maggiori risorse ...