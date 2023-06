Le funzionalità fotografiche | ma anche una batteria a lunga durata e una maggiore resistenza ai possibili incidenti Senza dimenticare la componente di eco-sostenibilità Ecco i nuovi smartphone che soddisferanno anche i più esigenti e i consigli per preservarli più a lungo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Trovare loperfetto è impresa non da poco. Sono molti gli aspetti che gli utenti tengono in considerazione nella speranza di compiere la scelta giusta: una buona fotocamera, numero di aggiornamenti software garantiti, sistema di ricarica veloce e, perché no,un bel design. High tech, il materassino che carica il cellulare e rinfresca l’aria X ...

... probabilmente da 8MP, per le necessitàquotidiane. Per i selfie e le videochiamate, è ... Resta da vedere se le prestazioni e ledel Redmi Pad 2 saranno all'altezza delle ...... concentrandosi sulla qualità delle foto, dei video e delledi zoom. Hanno riscontrato ... ma piuttosto uno smartphone pieghevole di fascia alta con buone prestazioni. Il Pixel ......si distingue non solo per le sue prestazioni potenziate e le straordinarie capacità, ... garantendo agli utenti la massima protezione e l'accesso alle ultimedi Android. Con ...