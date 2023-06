Le frasi in codice | la cocaina | l’auto blu di Miccichè | cosa c’è nell’inchiesta su Mario Di Ferro e lo spaccio di droga alla «Palermo bene»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sarebbe andato a comprare laconblu della Regione Sicilia, con tanto di lampeggianti accesi, l’ex presidente dell’Ars – ed ex volto regionale di Forza Italia – Gianfranco. È quanto emerge dall’indagine sullodinella «», per cui oggi il gip diAntonella Consiglio ha disposto sei misure cautelari. Tra i principali indagati c’èDi, ristoratore palermitano e presunto pusher di– che però non risulta iscritto nel registro degli indagati – e altri vip e politici della città. «Prima di poter dire qual, devo capirec’èin cui non sono indagato», ha ...

Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un linguaggio in. E i "cinque giorni" sarebbero in realtà il numero di dosi che l'ex presidente dell'Ars avrebbe dovuto acquistare. A quel punto, ..."Ammazziamo i bambini" e "morite appesi" alcune dellescritte da ignoti. Un atto vigliacco, ... Aiutaci anche con il tuo 5 per mille : nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il...Il tecnico portoghese era stato deferito per le sueirriguardose. "In relazione alle ... 4, comma 1, e 23, comma 1, deldi Giustizia Sportiva, e il club di appartenenza a titolo di ...

Le frasi in codice, la cocaina, l'auto blu di Miccichè: cosa c'è nell ... Open

E' quanto emerge dall'indagine e dalla misura cautelare disposta a carico di un gestore di un noto ristorante frequentato vip e politici palermitani, Mario Di Ferro, e altre cinque persone ...Le dichiarazioni rese dal leader della Lega "costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni" ...