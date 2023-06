Le forze ucraine avanzano sui fianchi di Bakhmut | la battaglia è ' feroce'

29 giu 10:29 Kiev: "Progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk" Le'stanno facendo progressi' nel sud e nell'est del Paese: sono avanzate di 1,3 km in direzione di Berdyansk (...La battaglia continua: learmatehanno annunciato progressi intorno a Bakhmut , nell'est del Paese, nonostante 'una feroce battaglia', un mese dopo l'inizio ufficiale della controffensiva delle truppe di Kiev per ...Le"stanno facendo progressi" nel sud e nell'est del Paese: sono avanzate di 1,3 km in direzione di Berdyansk (Zaporizhzhia), 1,2 km m in direzione di Klishchiivka (Donetsk) e 1,5 km in ...

Giallo su arresto Surovikin: "Ha scelto di stare con Prigozhin". "Folla" per Putin in Daghestan - Dmitry Peskov: nessun accordo con il cardinale Zuppi, non ci sono le condizioni per una soluzione diplomatica - Dmitry Peskov: nessun accordo con il cardinale Zup RaiNews

Le forze armate ucraine hanno annunciato progressi intorno a Bakhmut, nell'est del Paese, nonostante "una feroce battaglia", un mese dopo l'inizio ufficiale della controffensiva delle truppe di Kiev ...Lo afferma la viceministra della Difesa. Bombe russe nella regione di Kherson, morta una donna. Sale a 12 il bilancio dei morti a Kramatorsk (ANSA) ...