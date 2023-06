Le creme corpo profumate in estate sono un piacere per la pelle | idratata e avvolta da note olfattive fresche | dolci | tropicali | a lungo Quali scegliere

(Di giovedì 29 giugno 2023) Leun veroper lain: garantiscono idratazione, morbidezza,zza e una scia profumata avvolgente su tutto il. Proprio per via delle loro, spesso sofisticate e a lunga durata, posfare da temporanee alternative quotidiane al profumo stesso, evitando l’alcool a, specie con il sole e il caldo.: le alternative al profumo Spesso caratterizzate da una texture fresca e confortevole che idrata la, le...

... ovvero un elemento di cui il nostronecessita in grande quantità. Sin dall'antica Roma sono consigliati bagni termali in acque sulfuree, unguenti, lozioni oa base di zolfo, come rimedio ...Ci strucchiamo, applichiamo su viso edellespecifiche, ci occupiamo della bellezza dei capelli . Ma c'è una parte delche spesso trascuriamo e che invece necessita di adeguate cure.Patrick Dempsey, i ruoli cult guarda le foto Leggi anche ›antirughe: ozoniti, peptidi ... Brufoli: le soluzioni mirate per liberarsene guarda le foto Leggi anche › Massaggie ...

Creme corpo profumate: le più fresche e golose per l'estate Io Donna

D'estate ci si dedica alle proprie attività del cuore, ci si rico ...La bellezza è una cosa seria, in ogni parte del mondo. Ogni Paese, poi, ha un approccio diverso che si rifà ad antiche tradizioni ma anche ad aspetti naturali del territorio e ...