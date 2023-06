(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - Sarebbe bello poter sperare che Matteo Berrettini, finalista adue anni fa (un lasso di tempo tutto sommato non grande ma che nel tennis può assumere i connotati di un'era geologica), sorprenda tutti e sia in grado di competere per ripetere o migliorare quel risultato. Non sarà cosi' purtroppo: Matteo è sì a Londra da giorni, dove, come certificano i suoi post su Instagram, si sta allenando: ma le sue condizioni - al pari di quelle di Nick Kyrgios - sono un enorme punto interrogativo. Visualizza questo post su Instagram ...

Le aspettative dei tennisti italiani a Wimbledon AGI - Agenzia Italia

Berrettini è a Londra ma la sua partecipazione resta in dubbio. Attesa per Sinner, Musetti e Sonego. Curiosità per la prima volta di Matteo Arnaldi. Nel femminile si punta ancora su Camila Giorgi AGI