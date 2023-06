Lazio | l'alternativa a Marcos Leonardo ha segnato a Fiorentina e Italia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non solo, che resta comunque la prima scelta di Lotito, lavaluta anche delle possibili alternative per il ruolo di vice-Immobile....

E che roba èPopolare, dirà a questo punto il lettore. È il partito fondato da ... fino a Francesco Rocca, che a gennaio ha stravinto le regionali del. Il suo passato, in realtà, ...... tra loro anche Perisic e Reguillon, cercato lo scorso anno dalla. Ecco tutti i giocatori in ... Il club nerazzurro sta valutando lo spagnolo, in scadenza 2024 con l'Atletico, comea ...... 'per il quali il nostro prodotto risulta una novità, ponendosi come un'ai normali ... con un'attenzione particolare a Lombardia,, Triveneto, Emilia Romagna, Campania, Puglia e ...

Calciomercato Lazio | Per l'attacco si guarda anche in America: il nuovo nome La Lazio Siamo Noi

Il calciomercato della Roma è pronto a entrare nel vivo. Dopo aver raggiunto l'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenza fissato dalla Uefa, Tiago Pinto è pronto a pensare al ...Calciomercato Lazio, si aggiunge un nuovo nome in attacco: la punta arriva dall’ America. Si tratta di Taty Castellanos punta del New York City Secondo quanto riporta Il Messaggero, si aggiunge un nuo ...