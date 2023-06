Lavoro | Stirpe Confindustria | “Ci saranno mestieri che scompariranno”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Il nostro mondo delsta salpando le vele per approdare in un altro totalmente diverso dove ciche”. A dirlo oggi il vicepresidente di, Maurizio, intervenendo a Bologna al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi.“Abbiamo due temi della stessa medaglia: da una parte, non si trovano competenze adeguate per gestire nuove professionalità richieste dal mercato e, dall’altra, abbiamo la transizione di un’industria che deve andare in un’altra direzione. Si ha, infatti, il problema di come gli occupati attuali verranno traghettati nel mondo che ...

A dirlo oggi il vicepresidente di Confindustria, Maurizio, intervenendo a Bologna al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti ...Che quella lungadi uomini seduti in panchina capaci di fare squadra, giocare d'insieme e ... Sempre però c'è stato unlungo e complicato di creazione di un modello di calcio, magari poco ...Partecipa, tra gli altri, Maurizio, vice presidente Confindustria per ile le Relazioni Industrial. Congress Center. Anche in streaming. - Trecate (No): conferenza stampa di ...

Lavoro, Stirpe (Confindustria): "Ci saranno mestieri che ... Entilocali-online

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Il nostro mondo del lavoro sta salpando le vele per approdare in un altro totalmente diverso dove ci saranno mestieri che scompariranno”. A dirlo oggi il vice ...Mancano meno di 10 giorni al via della stagione 2023-24 del Frosinone, la terza nella sua storia in Serie A. Ufficializzata ieri la data di inizio della preparazione precampionato, ...