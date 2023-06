Lavori a Cornello dei Tasso | l’allarme di Italia Nostra | “Il borgo rischia di perdere la sua identità | fermatevi”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Cameratalo lancia, associazione che si batte per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese. “Il gioiello deldidei, conservatosi negli anni e giunto ad oggi mantenendo le proprie caratteristiche morfologiche, storiche e architettoniche, a misura d’uomo e in armonia con il paesaggio anche grazie all’uso dei materiali sapientemente lavorati e reperiti sul posto – osserva in una lettera la presidente locale dell’associazione, Paola Morganti –di essere compromesso da un recente progetto di sistemazione di cui laassociazione è venuta a conoscenza”. Il progetto, spiega l’associazione, ha un fine in realtà nobile. “Vuole adeguare il ...