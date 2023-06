L’Avellino vara la campagna abbonamenti | date | prezzi e modalità

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPartirà lunedì 3 luglio la nuovadell’U.S. Avellino 1912. Solo per amore, slogan estratto da uno dei cori storici del tifo biancoverde, è il nome scelto per la2023/2024. È l’amore la linfa che spinge sia i tifosi che la proprietà ad affrontare con rinnovato entusiasmo una nuova stagione. Solo per l’amore: ma l’amore è tutto.Laavrà un’unica fase di vendita, partirà lunedì 3 luglio e terminerà sabato 12 agosto 2023. Idella saranno i seguenti: Curva Sud Intero € 100 Ridotto € 80 Under 12 € 50 Libero accesso per i bambini Tribuna Terminio Intero € 150 Ridotto € 120 Under 12 € 80 Libero accesso per i bambini Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E Intero € 250 Ridotto € ...