Laura Efrikian | l' ex moglie di Gianni Morandi truffata al telefono per 5mila euro

"Mi hanno truffato e rubato cinquemila euro utilizzando la voce di mio nipote"., ex moglie di Gianni Morandi e madre di tre dei figli del cantante, è stata raggirata cadendo in una trappola nella quale incappano spesso le persone più anziane, cioè quella di un ...Alla fineha ceduto, preparando i soldi: 'Circa 5 mila euro. Li tenevo in camera mia, chiusi in uno stipetto. Li avevo raccolti vendendo i miei quadri e i miei libri. Servivano per i poveri, da ...La ex moglie di Gianni Morandi, di 83 anni, è caduta in una comune truffa telefonica per anziani in cui i malviventi si fingono nipoti delle vittime per estorcere loro dei soldi. Un ...

L'ex moglie 83enne di Gianni Morandi caduta in una trappola troppo frequente: "I soldi erano per i poveri. Mi sento di colpo vecchia, inutile e rimbambita".