Lasciano la casa in affitto e vanno a vivere con le figlie in un autobus a due piani | “Così risparmiamo almeno 1160 euro al mese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Perchéin appartamento quando si ha a disposizione un tipicoa duelondinese? Lì per lì la domanda potrebbe risultare strana, ma non è quello che hanno pensato Conrad Kirk, proprietario di una piccola azienda che opera nel settore dei media, e la compagna Nicole McCarthy. La coppia ha infatti comprato nel 2021 al prezzo di 2mila sterline un vecchiodi linea Daimler Fleetline del 1978, quindi, con una spesa di circa 8mila sterline, lo ha ristrutturato e arredato per trasformarlo in uno splendido camper per le vacanze. Poi, finiti i lavori, se ne sono innamorati a tal punto da decidere di lasciare il loro appartamento ine trasferirsi alì insieme allePhoebe (otto anni), Luna (quattro anni), Poppy e Summer (sette anni). ...