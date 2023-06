L’annuncio di Mastella | il Ponte San Nicola resterà chiuso dal 4 luglio al 30 settembre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –del sindaco Clementeavrà chiare ripercussioni sulla viabilità: ilSandal 4al 30, dopodiché inizierà una fase di senso unico alternato. “Secondo i tecnici c’è bisogno di una manutenzione più accurata ma anche di una solidificazione perché all’interno sono presenti sacche di acqua – ha dichiarato-. Se non si interviene c’è il rischio che crolli proprio come ilMorandi di Genova”. “Dobbiamo intervenire in maniera immediata, tenendo anche conto che il clima è cambiato. Ilpotrebbe anche crollare e non voglio che questo accada. Il provvedimento sarà attuato subito dopo la ...