L’Anno che Verrà arriva in Calabria

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'Anno cheSarà la Regionead ospitare il prossimo 31 dicembre, in diretta su Rai 1,che, il tradizionale show musicale che salutain corso e dà il benvenuto a quello nuovo. In venti anni, laè la prima volta che ospita l’evento. Negli anni il “concertone” è andato in scena in Emilia Romagna (a Rimini dal 2003 al 2010), nella Valle d’Aosta (a Courmayeur dal 2011 al 2014), nella Basilicata (tra Matera, Potenza e Maratea dal 2015 al 2019), nel Lazio (a causa della pandemia da Covid nel 2020 fu realizzato negli studi Fabrizio Frizzi di Roma) e in Umbria (a Terni e Perugia nel 2021 e 2022). La Rai ha firmato con la Regioneun accordo biennale per la realizzazione deche...

... ma sembratutto si sia già deciso già a inizio, in combinazione alle varie ondate di licenziamenti. Il terzo tentativo va dunque in archivio, ma non si esaurisce'interesse di Google ...Previsto per un lancio tra luglio e agosto di quest', il K60 ...'informazione suggerisceil dispositivo sarà dotato di un ..."Una bella notizia per la Calabria: 'verrà', il capodanno della Rai, si farà in Calabria, nel 2023 e nel 2024. Centinaia di artisti verranno a festeggiare con i calabresi il capodanno per due anni di seguito. La Rai mi aveva ...