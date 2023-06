L' Anno che verrà | Amadeus tradito dalla Rai | chi c' è a Capodanno al suo posto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'che, il programma che chiude sempre i 365 giorni solari su Rai 1, vedrà un grosso cambiamento: ecco chi ci sarà aldi, 'Rai Tutti gli anni è usanza per tutti, grandi e piccini, festeggiare il Capodcon la televisione in sottofondo, a un volume non troppo alto per non disturbare la conversazione, ma nemmeno troppo basso. Solo così, infatti, si possono guardare i cantanti alternarsi sul palcoscenico e leggere i testi dei loro brani per una serata karaoke con i fiocchi! Che si scelga Rai 1 o Canale 5 è pressoché indifferente, dato che i formati dei programmi in onda sono simili. Ad esempio, sul servizio pubblico va in onda L'che ...