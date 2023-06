(Di giovedì 29 giugno 2023) Le parole di Marco, presidente della, sugli ultimi mesi del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito Marcoha parlato della situazione dellaa margine della presentazione ufficiale di Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie. Il presidente blucerchiato si è espresso sulla salvezza del club, ad un passo dal fallimento negli ultimi mesi. PAROLE – «Dopo mesi difficili ho la faccia più rilassata, ma ce l’hanno anche Radrizzani e Manfredi. La tensione era alta, èfatta una grande impresa». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24

Alla presenza di un finalmente rilassato Marcoe dei nuovi proprietari Andrea Radrizzani e ... È intervenuto anche Radrizzani: 'In cinque settimane siamo riusciti ala Sampdoria dal ...... assieme al socio Matteo Manfredi, al presidente Marcoe al neo allenatore Andrea Pirlo hanno ... 'In cinque settimane siamo riusciti ala Sampdoria dal fallimento. Abbiamo ereditato un' ...Confermato ad interim anche l'attuale consiglio di amministrazione: Marco, Antonio Romei, ...la Sampdoria è stato, è e continuerà a essere un iter non semplice, ma il lavoro di squadra e ...

Lanna: «Salvare la Sampdoria è stata un'impresa» Calcio News 24

Torna l’appuntamento estivo col calcio “parlato“ a Marina di Massa grazie al 6° Memorial Mario Colantuoni – 5° Memorial Vincenzo De Rosa. A Villa Cuturi domani sera, a partire dalle ore 21, sono previ ...E' una giornata importante in casa Sampdoria che ha presentato il nuovo allenatore Andrea Pirlo in conferenza stampa. Prima, però, i saluti del presidente Marco Lanna e di Andrea Radrizzani, nuovo pro ...