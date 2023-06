L'amico polacco fa il pazzo sui migranti. Meloni fa finta di non conoscerlo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 giugno 2023) Spaccatura tra sovranisti a Bruxelles. Al summit Ue, Morawiecki scatenato contro l’accordo sull’immigrazione approvato a maggioranza l’8 giugno, col sì dell’Italia. Orban lo lascia solo. La premier italiana in imbarazzo per l’incendio scoppiato in casa dei Conservatori