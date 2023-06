L’altra eredità di Berlusconi | dal letto di Putin ai “leggendari” cammelli di Gheddafi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu – Quello che ha lasciato inSilvioè, come noto, un patrimonio enorme. Un impero finanziario e immobiliare che inevitabilmente verrà spartito anche in base al testamento del Cavaliere. In attesa di sapere in che modo esattamente verrà diviso il lascito di, emergono però alcuni dettagli a dir poco sorprendenti. Un esempio? Qualcuno dovrebbe aggiudicarsi pure i trecheregalò all’allora primo ministro italiano. Ma c’è pure ildi, nel testamento anche idie ildi? L’apertura del testamento dinon c’è ancora stata. Doveva ...