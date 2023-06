L' affitto aumenta? Scopri il trucco negoziale di un inquilino per risparmiare soldi a lungo termine

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie Un residente di Los Angeles ha recentemente condiviso la sua lotta per negoziare un aumento più ragionevole dell'con la società di gestione dell'edificio. Utilizzando TikTok, Brittany Van Horne ha spiegato la situazione e condiviso la sua tattica di negoziazione. Nonostante abbia presentato argomenti logici e informazioni di mercato, l'azienda ha respinto i loro tentativi e ha affermato che l'unità valeva ancora di più dell'aumento proposto. Brittany condivide questa esperienza come una "tattica di negoziazione aziendale chiamata prendere un L". Molti utenti di TikTok hanno condiviso le proprie esperienze e consigli su come affrontare la situazione. Alcuni hanno suggerito di richiedere un prezzo ridotto solo per fastidio, mentre altri hanno spinto Brittany a considerare la perdita finanziaria dell'azienda nel dover trovare nuovi inquilini. ...