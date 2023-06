L' aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il migliore d' Europa

FIUMICINO - L'da Vinci di Fiumicino ha ricevuto il riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell' ' Airport Council International ' (ACI) - associazione internazionale di categoria ..."Ennesima conferma per l'da Vinci da parte dell' 'Airport Council International'. Lo scalo di Fiumicino per la quinta volta miglior scalo europeo è un risultato straordinario che va assolutamente esaltato, ......del Best Airport Awards 2023 ricevuto oggi dalda Vinci da parte dell' 'Airport Council International' ACI. Lo scalo romano è stato premiato per la quinta come migliored'Europa. '...

Il riconoscimento arriva, per il quinto anno di fila, dall'Airport Council International (ACI): il Da Vinci è stato selezionato trag li hub con oltre 40 milioni di passeggeri