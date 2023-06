La vicenda del voto in condotta racconta l' emergenza educativa della scuola italiana

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laprofessoressa in servizio presso l’Istituto Viola Marchesini di Rovigo ha lasciato il segno. Troppo lo sdegno ed il clamore per un atto violento come quello che aveva visto vittima Maria Cristina Finatti, sessantuno anni, docente di scienzaterra letteralmente “impallinata”, lo scorso ottobre, da alcuni suoi alunni con una pistola ad aria compressa, spintisi sino a filmare la vile aggressione e di trasferirla nei meandriRete. Laè tornata alle cronache soltanto qualche giorno addietro, dopo la promozione del gruppo di “bulli” che si erano anche meritati un bel nove in: e così, tra le proteste generali per quelche sapeva di beffa per la docente, il Consiglio di classe, dopo il duro intervento del ministro ...