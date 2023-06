La verità sconvolgente dei driver di DoorDash | Se ordini da bere | probabilmente non ti piaccio molto

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie Se stai pensando di ordinare cibo per la consegna attraverso app comeo Uats, potrebbe essere utile sapere cosa pensano i conducenti di tali servizi. Una conducente di consegna ha condiviso su TikTok una serie di cose da fare e da evitare per i clienti. Ad esempio, evita di ordinare cibo da un centro commerciale o al centro commerciale, poiché richiedetempo per parcheggiare e raggiungere la tua posizione. Inoltre, evita di ordinare bevande, specialmente se richiedono un trasporto complicato. Al contrario, essere specifici sulla posizione di consegna del cibo e lasciare una mancia adeguata sono considerate azioni apprezzate dai conducenti. Leggi l'articolo per scoprire altri consigli utili per migliorare la tua esperienza di consegna di cibo. Di cosa parliamo in questo articolo... C'è un aumento delle ...