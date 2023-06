La truffa Lego e il mercato russo

Leggi su butac

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sono tantissime le bacheche Facebook dove vengono veicolati post come questo:ha abbandonato ile dopo la chiusura del magazzino si è ritrovata con un surplus di kit danneggiati o aperti! Affrettatevi ad acquistare uno di questi set ad un prezzo eccezionale!Fa sorridere perché, se inquadrate il QR code che si vede nell’immagine, quel QR code riporta un testo in cirillico, QR ???, sempre “QR code”, ma in. Se invece cliccate sul link del post finite su una delle solite pagine: Dove vi invitano a cliccare più volte per rispondere a delle domande. Poi c’è il giochino dei pacchi: Giochino che vi farà SEMPRE vincere, perché ovviamente il fine ultimo – dopo i sette click che, se siete collegati con quel browser ad altri account, possono aver fatto cose varie come postare uno ...