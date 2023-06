La trasformazione della Polonia | dal comunismo al capitalismo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nellasocialista fare la fila era diventata una vera e propria scienza: con linee di persone ovunque e gente che spesso doveva aspettare ore e ore (o addirittura diversi giorni, nel caso di mobili o prodotti per la casa) sono nati alcuni sistemi intelligenti. Uno di questi si chiamava “lista per la fila”, che veniva utilizzata quando l’attesa durava giornate intere, e non ore. Veniva stilato un elenco di tutte le persone in fila, in modo da non dover essere fisicamente presenti per tutto il tempo. Ogni poche ore la lista veniva letta ad alta voce e le persone dovevano registrare la loro presenza: se non fossero stati più in fila, sarebbero stati cancellati. L’orario di registrazione era annunciato in anticipo e le persone dovevano così ripresentarsi tre o quattro volte al giorno. Alcuni si assentavano dal lavoro, altri chiedevano ai superiori di lasciarli ...