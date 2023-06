La tenuta dei melograni | Vincenza D’Esculapio racconta l’eredità dei ricordi

(Di giovedì 29 giugno 2023) di Fiorella Franchini Il tempo si annulla quando incontra inel suo romanzo Ladei, edito da Homo Scrivens, riannoda i fili del passato e del presente e ci conduce con la sua abile scrittura, nella vita di Brigida Chiaramonte, duchessa D’Acquaviva, e nella tormentata storia della sua nobile famiglia d’origine siciliana. È un viaggio a ritroso negli anni, dal 1837, flagellato dal colera, fino alla rivoluzione del 1848. Eventi e personaggi reali si affiancano a vicende e soggetti di fantasia per restituire le atmosfere di un’epoca, le emozioni e i sentimenti di un vissuto denso di significati., qual è la prima immagine di questo romanzo nata nella sua mente di scrittrice?Un‘isola, la Sicilia. Luogo dove far trovare rifugio alla ...

...prigionieri che rischiavano d'essere linciati da una follacivili inferociti che invocavano un'esecuzione sommaria, da consumare all'istante, per vendetta. Il possesso di quella pistola,...Dopo la letturanomi32 caduti della strage del Colle del Lys del 2 luglio 1944, seguiranno gli interventirappresentanti delle istituzioni . L' orazione ufficiale saràdallo ...... perché per i giudici serve una valutazione psichiatrica sulla causa specificareati e delle ... L'ex mago delle start - up si è difeso in sostanza con la stessa lineanel primo processo. A ...

La tenuta dei melograni, Vincenza D'Esculapio racconta l'eredità dei ... Il Denaro

Nel 2008, nel giro di poche settimane, una delle tradizionali capitali del basket perse la propria franchigia in circostanze controverse. La storia di come Seattle passò dalla gloria dei Sonics di Kem ...Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa, che racconta il tormentato e doloroso amore fra la cameriera Jana Exposito (Ana Garces) e l'erede della tenuta Manuel ...