La strana estate del Napoli campione

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) De Laurentiis, alla presentazione del ritiro in Abruzzo, ha parlato di “buon campionato”, a differenza dello scorso anno. Qualche scricchiolio deve averlo sentito anche lui. Ma è presto per lanciare l’allarme, la nuova stagione non è ancora sorta. Magari è solo frutto della endemica ritrosia mediatica del club da sempre refrattario a esporre ai media le proprie strategia. Fatto sta che mediaticamente ildà l’impressione di non avere idee chiare sul da farsi. Eppure Kim di fatto è venuto praticamente in leasing, con il prezzo sulla scapola. Una clausola abbordabile per tantissime squadre. Non bisogna farsi prendere dalla frenesia. Passato un Kim se ne farà un altro, ma sarebbe molto più facile rimpiazzare Osimhen. Al momento De Laurentiis sembra più impegnato in un gioco di ripicche e risentimenti verso gli architetti dello scudetto, piuttosto che pensare al ...