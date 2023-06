La storia di Giulio | il bambino con quoziente intellettivo 146 che a 11 anni va alle superiori ed è il primo in Italia

(Di giovedì 29 giugno 2023)ha 11, ha la sindrome di Asperger e dopo aver finito le scuole elementari a Galatone, in provincia di Lecce, ha iniziato le. Il ragazzo ha undi 146 che lo porterà a diplomarsi con anticipo rispetto ai suoi coetanei, grazie a un protocollo d’intesa tra la sua scuola elementare, l’istituto comprensivo Polo 1 di Galatone, e la scuola superiore Enrico Medi della stessa città. «A settembre ho cominciato un percorso nella scuola superiore. Ero un po’ spaventato, ma anche felice. Mi hanno accolto tutti benissimo, anche se i ragazzi del quinto anno erano straniti nel vedere unche sedeva al loro stesso banco», racconta al Corriere della Sera. «Ai miei compagni delle elementari, invece, ho detto che non sono più intelligente di loro, sono ...

Il racconto della madre "L'anno prossimo, attraverso un piano didattico personalizzato, pur frequentando le scuole medie,avrà la possibilità di seguire parallelamente le ore di algebra ...

Alle medie potrà seguire parallelamente le ore di algebra previste nel biennio della scuola superiore. E così, dopo la terza media, potrà accedere direttamente al terzo anno delle superiori ...