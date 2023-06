La storia di Angelo di Torino | inquilino ipovedente dell’Atc | i tecnici montano a casa sua piastrelle di colore diverso perché «tanto non le vede»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023)Gentile ha 72 anni. Nel 2016 è stato colpito da un distacco della retina che l’ha portato a nonre più nulla. Gli è stata riconosciuta l’invalidità all’80% ed ora vive nelle case popolari a. Un anno fa, racconta Francesca Lai in un articolo sul Corriere della Sera,è stato vittima di un incidente all’interno del proprio appartamento: il 20 settembre il 72enne è infatti inciampato sullerotte, e mai riparate daidell’Agenzia Territoriale per la, nonostante le ripetute segnalazioni. A causa della caduta, l’uomo è rimasto immobilizzato per tre mesi, dipendendo completamente – spiega il quotidiano – da altre persone per ogni esperienza quotidiana, anche la più semplice. «Non potevo neanche andare in bagno da solo. Grazie ...