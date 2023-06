La storia delle sneaker che facevano impazzire Paul Newman | e che puoi comprare anche a tu per meno di 100 euro

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pochi uomini meritano il loro posto nel pantheon dei grandi dello stile più di. I suoi orologi raggiungono cifre record nelle aste, gli occhiali da sole si trovano praticamente su tutte le moodboard e persino la collezione di cappellini con la visiera, ormai quasi inservibili è stata battuta all'asta da Sotheby's per quasi diecimilia dollari. Scusate se lo diciamo, ma l'armadio dinon rappresenta certo l'unico contributo di questo grande attore allae all'azione dell'abbigliamento maschile. L'approccio al vestire del nostroha rappresentato per tantissimo tempo un modello assoluto. All'inizio degli anni 2010, quando i maschietti erano ancora presissimi dalle giacche cerate e dai jeans cimosati, non si riusciva a scorrere Tumblr senza trovare una foto di ...