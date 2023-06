La Russa | Non riescono a contrastare Giorgia e ogni settimana chiedono dimissioni di qualcuno

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 "E allora qual è l'obiettivo che si sono posti? Se non riusciamo a, se non riusciamo ad avere obiettivi importanti, facciamo una cosasette giorni chiediamo ledi un ministro o di un sottosegretario. Non si dimette nessuno, ma almeno abbiamo qualcosa", le parole di Ignazio Laalla festa "Fenix" dei giovani di Fratelli d'Italia. / FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Alcuni leader hanno ricordato che per entrare nell'Unione si devono rispettare degli standard epossono essere fatti sconti", spiega una fonte. Insomma, i due dossier "sono stati legati" ma ...Per La, inoltre, "c'è un programma preciso del centrodestra in cui c'è la risposta a diversi questioni sociali,bisogna pensare che si possa fare tutto in 8 mesi, è un programma tarato su 5 ...... queste decisioni devono essere adottate con una visione complessiva a vantaggio della mobilità esolo a danno delle tasche dei cittadini' ha commentato La. 'Se si vuole realmente evitare l'...

Kirill a Zuppi: unire forze per evitare grande conflitto armato. Kiev: avanzata lenta ma inesorabile - Bloomberg: "Surovikin interrogato ma non è in prigione" - Bloomberg: "Surovikin interrogato ma non è in prigione" RaiNews

Il presidente del Senato nega ogni coinvolgimento nell'affaire Visibilia. E si tuffa nell'affetto dei suoi giovani, in festa ai laghetti romani dell'Eur: “La ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...