La Russa “Le nostre idee hanno sempre fatto paura alla sinistra”

Negli anni '70 feci finta di essere di sinistra per poter parlare alla Bocconi", ricorda La, che poi aggiunge: "Sono leidee che hanno sempre fatto paura alla sinistra". "Siamo diventati ...Negli anni '70 feci finta di essere di sinistra per poter parlare alla Bocconi", ricorda La, che poi aggiunge: "Sono leidee che hanno sempre fatto paura alla sinistra". "Siamo diventati ..."È chiaro che lecittà, rispetto a quelle di Paesi come quelli del Nord Europa, non hanno ... Della stessa idea anche Geronimo Laper cui 'Per quanto riguarda gli incidenti stradali da ...

Ucraina, ultime notizie. Al via esercitazioni a Zaporizhzhia. Mosca: Wagner non combatterà più in ... Il Sole 24 ORE

La crisi russa entra prepotentemente nel dibattito dei 27 leader riuniti a Bruxelles per il Consiglio Europeo di mezza estate: «Prigozhin in Bielorussia Un cocktail potenzialmente esplosivo» ...Il presidente del Senato nega ogni coinvolgimento nell'affaire Visibilia. E si tuffa nell'affetto dei suoi giovani, in festa ai laghetti romani dell'Eur: “La ...