La quiete dopo la tempesta | edizione riveduta e corretta Anzi | scorretta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Già prima dell’inizio dell’ era cristiana, nel Vecchio Testamento, precisamente nell’ Ecclesiaste, si può leggere tra l’altro che “c’è un tempo per ogni cosa e ogni cosa va fatta al tempo giusto”. Letto senza approfondire questa espressione, può apparire il trionfo dell’ ovvio, ma a ben considerare quella stessa contiene spunti di riflessione considerevoli, soprattutto se attualizzata. Se si riflette, con una buona dose di cinismo, su come è quando sia iniziata l'”esercitazione militare speciale” russa contro l’Ucraina, è oramai da inserire, su una immaginaria scala temporale, nell’estate del 2020, immediatamentela conclusione del periodo di massima diffusione del Covid,la riduzione della cosiddetta pandemia. A partire da allora, nel consorzio umano ha cominciato a ripetersi qualcosa di molto simile a quanto accade a alcuni congegni ...

... di fatto, disturbo dellapubblica, hanno indotto a ritenere concreto il pericolo per l'... su richiesta del 118, il locale per effettuare accertamenti in merito ad una lite occorsa pocola ...È cominciata immediatamentela dichiarazione accennata una ridda di commenti, tutti non positivi, alcuni che hanno addirittura messo in dubbio in blocco che nella EU, manovre di tal genere siano ...Anche la milza ha una sistole e una diastole : si gonfia alcune oreil pasto e più tardi ...delle emozioni vissute durante il giorno dal nostro 'Essere Sensibile' e rilasciate nella...

Partinico, la quiete dopo la tempesta, nella Dc scoppia la pace PartinicoLive

Una delle tante storia di stima reciproca nate intorno al pugilato: protagonisti il giapponese e il romano. “Da quell’incontro abbiamo imparato tanto” ...VENEZIA - Il 2 luglio 2021 la prima segnalazione dei residenti per la musica troppo alta di notte, il primo verbale per disturbo della quiete pubblica firmato dalla polizia locale ...