La proroga delle scadenze del PNRR Scuola 4 0 e l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti dal 1° luglio 2023 | che cosa cambia per le istituzioni scolastiche?

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 29 giugno 2023) Con la Nota prot. num. 86810 del 19/06/il Ministero dell’Istruzione del merito ha comunicato alleilcronoprogramma procedurale relativo alle misure afferenti all’investimento M4C1I3.2 “4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza (). In particolare, in considerazione della ristrettezza dei tempi eoggettive difficoltà nel rispettare leprecedentemente fissate, il MIM ha differito i tempi di realizzazione sia per l’Azione 1 che per l’Azione 2 fissando le seguenti date ... L'articolo .