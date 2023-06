La Promessa | quante puntate sono su Canale 5?

... ma lui reagisce con distacco, annullando il matrimonio e tradendo lafatta da bambino. ... perché le nostre storie possono avere connotati fiabeschi: 'sembra d'essere in un film' ,...... 'A tal proposito, e come esempio ci ricordiamo perfettamente,volte è stata comunicata una ... e aspettiamo con trepidazione il 15 luglio pronti ad applaudire se per la prima volta una...... non facciamoli marcire in galera, e così, tra una buona condotta, unadi vera redenzione ... profili TikTok, Instagram e chissàaltre possibilità ci regalerà il web dell'avvenire! E se ...

La Promessa soap, quante puntate sono Ecco quanto dura • TAG24 Tag24

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 giugno su Canale 5, da lun. a ven. alle ore 14.45 ...