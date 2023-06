La Promessa anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023 | Curro vuole picchiare Jana! Interviene Manuel

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nellede La, in onda su Canale5 dal 3 al 7alle ore 14:45, proseguono i tentativi di Jana di avvicinarsi a, ma ottiene solo la sua spietata reazione Ad intervenire sarà. La trama poi si concentra sui piani di Cruz che stanno per realizzarsi, mentre Jimena ediscutono del loro matrimonio combinato. Nel frattempo, Lujan si trova a dover scegliere tra i suoi sogni e la volontà di sua madre. Intanto Pia riflette sulla sua gravidanza e prende in considerazione l’opzione dell’aborto, con il supporto di Jana. Infine Simona scopre l’identità della misteriosa “cuoca” nella tenuta, mentre Mauro e Leonor continuano la loro storia d’amore. Tutto sulle puntate de Lain onda dal 3 al 7 ...

La: Curro tratta Jana con disprezzo Jana si allontanerà da Manuel anche per concentrarsi più che può sul suo obiettivo di ritrovare suo fratello e di scoprire chi sia l'...La, protagonista in pericolo nei nuovi episodi: brutale aggressione Non si darà per vinta nelle nuove puntate della telenovela di Canale5 Jana . La protagonista della soap ...La: Ledell'episodio di oggi 29 giugno 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 29 giugno 2023 - Manuel tornerà a Laa notte fonda e Cruz , furiosa, lo sgriderà .

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 giugno La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 30 giugno: trama puntata in onda domani venerdì 30 giugno 2023 della soap opera turca Canale 5.Annunciate le prime star del fumetto presenti alla fiera in Toscana dall'1 al 5 novembre 2023 Panini cala il poker d'assi aprendo così il gioco sul tavolo di Lucca Comics 2023. Quattro ospiti straordi ...