La Premier gela anche il Napoli | maxi offerta in arrivo per un big

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilattende di capire cosa succederà con Cristiano Giuntoli, ma laLeague nel frattempo punta gli occhi su un altro big azzurro Ilancora non ha chiare le idee su cosa accadrà con Cristiano Giuntoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire alla possibilità di rescindere in anticipo e in maniera consensuale. Tanto del mercato del club azzurro dipende quindi da questo possibile cambiamento ai vertici della società in ottica mercato. Ildeve comprendere quindi se,per la stagione che inizierà ad agosto, il direttore sportivo sarà Cristiano Giuntoli o meno. La Juventus spera in un suo passaggio in bianconero, visto proprio l’ottimo lavoro condotto con il club partenopeo negli anni. Tanto del mercato passerà perciò da questo ...