La modella | influencer e star televisiva argentina | nuova icona di sex appeal ed empowerment | è protagonista dell' ultima campagna del brand

(Di giovedì 29 giugno 2023) Moderna Cenerentola., Georgina Rodríguez può aggiungere un nuovo titolo nel suo già ricco curriculum: volto di GUESS e Marciano. Rodríguez è stata infatti scelta come voltopubblicitaria dei duededicata alla stagione Fall Winter 2023. Sensualità, sexedfemminile si mescolano in scatti ad alto tasso di glamour, raccontati attraverso creazioni audaci e classici intramontabili. Per entrare nell’universo di Georgina Rodríguez e GUESS. Georgina Rodriguez: fotostoria ...

... " Fifa: a love letter to Rwanda ", regista co - protagonista la bellissimabrasiliana ...tanto sofferta quanto avvincente storia che lo ha portato ad essere uno dei più importanti...Sara Croce è tornata a far emozionare il suo pubblico. Lo shooting da sirena dellaha stregato i social.e showgirl nota per aver preso parte ad 'Avanti un Altro', Sara Croce ha fatto breccia nel cuore di milioni di utenti e telespettatori sfoggiando un fascino ed una classe che non ...Rebecca Forzoni sembra proprio una verapronta a mostrare tutti gli abiti che vengono venduti nel negozio della madre. Temptation Island 2023, Rebecca Forzoni: il ruolo dell'...

Jessica Franceschetti, l'influencer e modella di OnlyFans guida ubriaca e si schianta: il giudice le revoca la corriereadriatico.it

Catturata dall'obbiettivo della fotografa Nima Benati, la modella e influencer ammalia e seduce nella nuova campagna FW 2023 di Guess e Marciano ...Per la spiaggia e i party a bordo piscina, per i weekend e le vacanze al mare. I modelli del momento vedono il trionfo dell'animalier ...