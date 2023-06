La maschera di ferro | non solo Di Caprio | un cappa e spada rosa

(Di giovedì 29 giugno 2023) LADILa7 ore 21.15 Con Leonardo Di, John Malkovich e Gabriel Byrne. Regia di Randall Wallace. Produzione USA 1998-. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA Di nuovo la storia ( meglio la leggenda) delladi, il gemello del re Luigi XIV tenuto prigioniero (eto) per non creare complicazioni dinastiche. Intervengono i moschettieri di Dumas. Athos, Porthos e Aramis liberano il gemello e cercano di metterlo sul trono. D'Artagnan è nell'imbarazzo. Il re in carica e quelloto sono entrambi suoi figli, frutto del suo segretissimo amore colla regina Anna. PERCHE' VEDERLO Perché Randall Wallace , specialista in eroismi cinematografici, è al suo meglio manipolando la vecchia storia che ...

DICAPRIO SI SDOPPIA NE LADILeonardo DiCaprio è il crudele Luigi XIV, ne Ladi, dramma storico del 1998 diretto da Randall Wallace, e ambientato nella Francia della ...Giovedì 29 Giugno su La7 in prima serata va in onda Ladi, pellicola del 1998 diretta da Randall Wallace. Si tratta di un classico film di 'cappa e spada' che trova il proprio punto di forza nel cast stellare, a cominciare da un ...Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 29 giugno 2023. One Day, Manhattan o LadiEcco i migliori film in programma ...

La maschera di ferro: da quale romanzo è tratto il film con Leonardo Di Caprio SuperGuidaTV

Tutto quello che c'è da sapere su La croce e la svastica, documentario di Giorgio Treves su un aspetto poco conosciuto del periodo nazista ...Vi diciamo da quale celebre romanzo dell'800 è tratto il film con Leonardo Di Caprio La maschera di ferro, diretto da Randall Wallace nel 1998 ...