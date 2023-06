La manicure fluo della regina delle influencer

Idee per unghie colorate d'estate: il rossoRosso sì, ma non certo classico. Tra i , il rosso ... si porta luminoso, quasi come se ci fosse un riflettore puntato proprio sulla, che si ...E per finire la sua nuovissimafucsiacon dettagli e nail art 3D . T - shirt con stampe come quella di Chiara Ferragni: trend moda estate 2023 L' estate 2023 è pronta a regalarci ...Unghie estate 2023: dalla french alle unghie, ecco tutte lepop da provare in riva al mare o in attesa delle vacanze Con l'arrivo dell' estate, la nail art sposa tonalità audaci percoloratissime . Dalle french...

Chiara Ferragni con le unghie multicolor, la manicure da avere in ... Stile e Trend Fanpage

Chiara Ferragni ha cambiato manicure, inaugurando la stagione estiva con un’idea da imitare assolutamente. Le unghie da avere nella bella stagione sono multicolor e fluo.Estate fa rime con nuove tendenze, anche quando si parla di manicure! Ecco i trend da seguire per delle unghie estive 2023 da urlo e piene di summer vibes ...