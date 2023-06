La Juventus ritorna su Romero

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laè alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione di Serie A e uno dei nomi emersi è quello del talentuoso difensore argentino. Secondo le informazioni fornite dal giornalista sportivo Gaston Edul, la Vecchia Signora ha mostrato un chiaro interesse a ingaggiare il giocatore nella finestra di trasferimento L'articolo

Calciomercato, un nome nuovamente in auge. Ecco comeprotagonista in Serie A: tutto quello che può succedere. Icardi di nuovo in Serie A Ciò che filtra dalle indiscrezioni porterebbe a crederlo. L'..., il comunicato ufficiale del club bianconero fa chiarezza sul nuovo innesto. Ha firmato. Sono ore di febbrili attesa in casa, che ha iniziato la sessione estiva di calciomercato con la volontà di sistemare l'organico a disposizione di Max Allegri e di varare un organizzato restyling del settore dirigenziale. In ...... dai compagni di oggi Icardi e Mertens a quelli che potrebbe ritrovarsi magari allaun ... FOTOGALLERY Foto Twitter Empoli FC %s Foto rimanenti serie a Empoli,Marin: gli acquisti ...

Juventus, torna Chiellini: ufficiale alla Next Gen, "Bentornato, Claudio" Tuttosport

La Juventus di nuovo sulle tracce di Cristian Romero. TyC Sports riporta di un sondaggio da parte dei bianconeri per il difensore del Tottenham, che era stato acquistato proprio dalla Juventus nel 201 ...Nella Juve che prende forma c'è una grande suggestione che ritorna. Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino, avrà come vicino di casa il fratello Sergej «Per il sergente della Lazio servirà ...