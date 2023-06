La Juve dice no a Zielinski | tocca a Giuntoli trovare la chiave con De Laurentiis per svincolarsi Tuttosport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ieri Gianluca Di Marzio ha raccontato che, per liberareper la, Deha proposto di inserire Piotrnell’operazione. Come a dire: volete? E allora prendetevi pure. Oggi ne scrive anche. Lanon è intenzionata ad accettare l’offerta. Non le interessae soprattutto non ha alcuna intenzione di discutere su contropartite tecniche e di pagare per liberare un dirigente. Toccherà alacon Deperdal Napoli. E il tempo stringe, visto che la decisione va presa entro domani, altrimenti larinnoverà il contratto con ...