La guerra in Ucraina è come Milan-Liverpool | la frase che spiazza tutti

(Di giovedì 29 giugno 2023) A Otto e Mezzo il ministro degli Esteri, Dmtro Kuleba, travolge Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano afferma che l'potrebbe pentirsi di non aver accettato una proposta di cessate il fuoco e un accordo di pace prima della messa sul campo dell'intera controffensiva che sta portando avanti Kiev. Travaglio non ha dubbi: "In questa offensiva le possibilità sono due o la vittoria, oppure la sconfitta". Ma il ministro ucraino risponde per le rime con una metafora calcistica che in tanti tifosi delha risvegliato antiche ferite: "Mi scusi Travaglio, io ricordo una finalissima di Champions League che è passata alla storia. A Istanbul qualche anno fa ila fine primo tempo vinceva 3-0.davano la coppa per vinta dai rossoneri. Poi nel secondo tempo, con mio grande dolore perché tifavo per ...

Oltre al direttore di Times, Carlo Caracciolo, in collegamento c'è anche il direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio, che ha definito quella in Ucraina una "guerra civile".

