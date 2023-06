La giornalista sportiva in vacanza sfoggia un gioiello al dito | il fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio?

Leggi su donnemagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Diletta Leotta e Loris Karius si godono un week end al mare in grande relax, prima delle nascita della piccola ad agosto. La conduttrice pubblica alcuni scatti, in uno dei quali si nota un anello alcosparso di diamanti. Nozze in vista per la coppia? Diletta Leotta e il pancione al mare. Spunta un anello di brillanti: nozze in vista? su Donne Magazine.